Взрывотехник предупредил николаевцев, что нельзя поднимать кассетные боеприпасы – они могут взорваться в любой момент

Николаевская полиция опубликовала простые правила обращения с боеприпасами, которые могут найти граждане.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Взрывотехники советуют при находке боеприпаса или подозрительного предмета:
- не касаться, не поднимать, не передвигать с места подозрительный предмет;
- отойти на безопасное расстояние;
- сразу позвонить на спецлинию 102 или 101.
В сюжете взрывотехник отметил, что суббоеприпасы, которые падают при обстрелах, могут взорваться спустя время после бомбардировки, поэтому важно их не трогать.
В полиции отметили, что граждане стали более бдительными и ответственными в случае обнаружения подозрительных вещей – возросло количество таких сообщений в полицию.
«Люди уже знают, что помочь им могут только специалисты, а самодеятельность несет смертельную опасность. Однако имеют место случаи травмирования и гибели в результате неосторожного обращения с боеприпасами. Взрывотехники, как и другие службы полиции, сейчас работают в усиленном режиме – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и реагируют на каждое сообщение для безопасности людей», - рассказали в полиции.