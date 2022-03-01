Взрывотехник предупредил николаевцев, что нельзя поднимать кассетные боеприпасы – они могут взорваться в любой момент

Николаевская полиция опубликовала простые правила обращения с боеприпасами, которые могут найти граждане.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Взрывотехники советуют при находке боеприпаса или подозрительного предмета:

- не касаться, не поднимать, не передвигать с места подозрительный предмет; - отойти на безопасное расстояние; - сразу позвонить на спецлинию 102 или 101.

В сюжете взрывотехник отметил, что суббоеприпасы, которые падают при обстрелах, могут взорваться спустя время после бомбардировки, поэтому важно их не трогать.

В полиции отметили, что граждане стали более бдительными и ответственными в случае обнаружения подозрительных вещей – возросло количество таких сообщений в полицию.