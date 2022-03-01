«У него функциональный иммунитет»: Генпрокурор Венедиктова заявила, что уголовное производство лично на путина нельзя открыть, пока он президент рф

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина не может открыть уголовное производство лично в отношении президента рф владимира путина, пока он находится на этом посту.

С таким заявлением Венедиктова выступила на брифинге, передает УП.

– Украина – это государство, которое уважает верховенство права… Мы работаем под международным правом, которое имплементировано в наше национальное законодательство, и у нас есть лица, которые находятся под функциональным иммунитетом. Я неоднократно заявляла, что величайший военный преступник века – это владимир путин. Но открыли ли мы против него уголовное производство? У него функциональный иммунитет. Выполняя нормы международного права и национального права, мы не можем открыть именно это производство, пока он является президентом рф.

В то же время генпрокурор добавила, что Украина расследует производство, касающееся вооруженной агрессии россии.

– И по этому делу у нас уже больше 200 подозреваемых. Это военные преступники высокого уровня – министры, члены их Совбеза, сенаторы, непосредственно участвовавшие. В этом списке также пропагандисты, которые своими действиями способствовали разжиганию войны… Мы уже сходили в украинские суды и получили решение украинского суда об аресте. И, конечно, мы их разыскиваем. И здесь уже вопрос международного сообщества, – отметила она.

Отвечая на вопрос, надеется ли Украина увидеть путина на скамье подсудимых Международного уголовного суда, Венедиктова сказала: