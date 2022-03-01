Полк «Азов» обратился к россиянам и призвал их свергнуть Путина

Российский журналист Александр Невзоров опубликовал в своем канале в Telegram обращение полка «Азов».

Отметим, Невзоров является оппозиционным к властям России. Полк «Азов» сделал репост сообщения Невзорова, тем самым подтвердив, что действительно с ним общались.

«Пропаганда РФ называет концентратом «нацизма» полк «Азов». Связался. Потрясающие люди. Ни к какому «нацизму» не имеющие никакого отношения. Результатом нашего общения стало обращение «Азова» к России. Надеюсь, хоть это поможет откачать из черепов бедных россиян то дерьмо, что туда навалили Путин и Соловьев», - заявил Невзоров.

Обращение полка «Азов» к России:

«Держи вора!» обычно громче всех кричит сам вор.

Кремлёвская пропаганда называет нас нацистами и фашистами, а себя освободителями, которые пришли «денацифицировать» Украину.

Сегодня весь мир живёт во времена великих обманов, большой лжи и крошечных истин. Миллиарды долларов тратится на создание иллюзии величия и продвижение античеловеческих идей «русского мира». Того самого, который приносит разрушения, смерть, страдания, голод и страх.

Единственным оружием в этой борьбе остаётся – Правда.

А Правда такова: на нашу землю подло напал коварный монстр и наше право и обязанность защищать её.

На переднем краю этой обороны стоит Азов.

Азов – это подразделение Национальной Гвардии, которое сформировано из добровольцев в 2014 году, после того, как Россия отобрала Крым, часть Луганской и Донецкой области. Это подразделение, в котором служат: украинцы, русские, евреи, греки, грузины, крымские татары и белорусы. В этом подразделении уже 8 лет служат рука об руку солдаты разных вероисповеданий: православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и мусульмане. Где большинство разговаривает на русском.

Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лживой идеологии.

Россия бомбит Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацизма ХХ века. Путинисты обрушивают тонны снарядов на больницы, школы, детские сады, церкви. Солдаты путина расстреливают стариков, убивают детей и беременных женщин, как когда-то это делали гитлеровцы.

Нацизм – это неутолимая потребность в убийстве людей, осмелившихся стать свободными. Это уверенность в своём праве некой сверхнации и это уверенность в праве управлять другими народами, при этом насиловать и грабить другие государства. Ничего не напоминает?

Разница в том, что Азов был, есть и будет щитом для Украины до того времени, пока оккупант не уйдет из нашей страны. Мы никогда ни на кого не нападали, а главной целью Азова является защита и развитие своей страны, своего народа, и жизнь наших граждан важнее, чем амбиции каких-либо политиков.

Мы, защитники города-героя Мариуполя, взяли в руки щит и меч, которые защищают не только Украину от сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы 21 века. Если мы опустим меч, то завтра такая же судьба постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву, Берлин и Париж. Думающим русским людям хотим пожелать свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того, чтобы народ России жил, любил и развивался.