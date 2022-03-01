Троих участников украинско-российских переговоров могли отравить химическим оружием, в том числе Абрамовича, - СМИ

У трех членов переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в ночь с 3 на 4 марта в Киеве, были обнаружены симптомы отравления химическим оружием. Одним из пострадавших стал российский олигарх Роман Абрамович.

Об этом сообщает группа журналистов-расследователей Bellingcat и The Wall Street Journal, пишет Громадське.

Симптомы отравления обнаружили у Абрамовича и у двух представителей украинской стороны.

Bellingcat сообщает, что Абрамович вместе с другим российским предпринимателем участвовал в переговорах с народным депутатом Украины Рустемом Умеровым. Переговорный раунд во второй половине дня 3 марта прошел на территории Украины и длился до 22:00.

Позже в ту же ночь трое членов переговорной группы ушли в квартиру в Киеве и почувствовали первые симптомы, включая воспаление глаз и кожи и пронзительную боль в глазах. Симптомы не утихали до утра.

Один из членов украинской делегации в переговорной группе Михаил Подоляк так прокомментировал журналистам информацию об отравлении: