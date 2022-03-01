Троих участников украинско-российских переговоров могли отравить химическим оружием, в том числе Абрамовича, - СМИ

У трех членов переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в ночь с 3 на 4 марта в Киеве, были обнаружены симптомы отравления химическим оружием. Одним из пострадавших стал российский олигарх Роман Абрамович.
Об этом сообщает группа журналистов-расследователей Bellingcat и The Wall Street Journal, пишет Громадське.
Симптомы отравления обнаружили у Абрамовича и у двух представителей украинской стороны.
Bellingcat сообщает, что Абрамович вместе с другим российским предпринимателем участвовал в переговорах с народным депутатом Украины Рустемом Умеровым. Переговорный раунд во второй половине дня 3 марта прошел на территории Украины и длился до 22:00.
Позже в ту же ночь трое членов переговорной группы ушли в квартиру в Киеве и почувствовали первые симптомы, включая воспаление глаз и кожи и пронзительную боль в глазах. Симптомы не утихали до утра.
Один из членов украинской делегации в переговорной группе Михаил Подоляк так прокомментировал журналистам информацию об отравлении:
- Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому, ещё раз повторю – члены переговорных групп работают сегодня в штатном режиме, - цитирует Подоляка телеканал Дом.