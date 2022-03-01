Украина получает разведданные от своих агентов в Кремле, это помогло потопить российский корабль, - начальник ГУР

Украинская военная разведка получает данные из Кремля, у нее есть агенты в администрации Путина.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов в интервью изданию «Coffee or Die».

Буданов рассказал, что он не удивлен тем, что российская агрессия против Украины не имеет успеха и отметил, что Украина посредством агентурной разведки, включая источники в Кремле, получает большое количество информации о намерениях России. Украинцам удалось проникнуть в многие сектора российского военного, политического и финансового руководства и использовать добытую информацию с большой пользой.

Одним из примеров такой деятельности является недавний ракетный удар в Бердянске, в результате которого был уничтожен десантный российский корабль. Благодаря своим разведывательным возможностям, Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный ущерб.

- Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами, - сказал Буданов.

Наличие агентов в руководстве России, в том числе в администрации Путина, чрезвычайно полезно для Украины, считает Буданов. Агентурная разведка была усилена быстро растущими возможностями киберразведки Украины, которые дают глубокое понимание военных планов России.

- Мы добились значительного прогресса в киберразведке, - отметил начальник ГУР.

Так, кроме информации о российских военных, Украина смогла «отлично увидеть оборот российских денег».