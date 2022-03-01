Зеленский предложил РФ условия мира, но Путин заявил, что «уничтожит» Украину, - СМИ

Российский олигарх Роман Абрамович, который участвует в переговорах делегаций Украины и России, прилетел в РФ с запиской от Президента Украины Владимира Зеленского для Владимира Путина. В частности, украинский Президент якобы передал условия мира.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «The Times».

В Стамбуле Абрамович встретился с представителем украинской делегации Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калином.

«Похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продолжиться на этой неделе», - пишет издание.

Также Калын в свою очередь предложил, чтобы Донбасс и Крым были в «долгосрочной аренде» Москвы, как Гонконг с 1891 по 1997 год в Великобритании.

Кроме того издание сообщает, что Абрамович и Умеров через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским.

Президент Украины якобы передал через Абрамовича записку с условиями мира от Киева для Путина. На что президент РФ ответил: «Передайте ему, что я их уничтожу».