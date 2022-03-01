ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Президент Зеленский отметил наградами 147 украинских воинов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 28 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 29 марта.

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00:34 Президент Украины Владимир Зеленский отметил 147 украинских защитников и защитниц государственными наградами, восьмерых из них посмертно. Об этом сообщается в Указе Президента Украины №180/2022.

0:32 Как сообщили в Генштабе ВСУ, Святослав Вакарчук посетил одно из подразделений, привлеченных к обороне Киева.

00:22 Из освобожденного от оккупантов Тростянца вывезли раненых в ближайшие больницы, а оставшихся без дома людей увозят в Сумы, сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

27 марта в город привезли Starlink и генераторы. В самом Тростянце сильно пострадали центральная часть города, район больницы, лесничества. Железнодорожный вокзал и автовокзал полностью разрушены. Сгорел и полностью уничтожен многоквартирный пятиэтажный дом напротив вокзала.

В городе много мин и растяжек. Гражданских призывают близко не подходить к уничтоженной вражеской технике и местам стоянок оккупантов.



00:12 Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский наградил бойца КОРДа снайперской винтовкой.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Награду вручили за добросовестную службу, отвагу и смелость при выполнении боевых заданий.