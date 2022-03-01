Зеленский раскритиковал Запад за промедление с санкциями: «Мы должны ждать химическое оружие?»

Украина не может согласиться с пассивной санкционной политикой некоторых стран.

Об этом сказал в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

- Не должно быть подвешенных санкционных пакетов: если российские войска сделают что-то, тогда будет какой-то ответ. Мы уже прошли эту историю в прошлом году, когда мы говорили, что нужны мощные превентивные санкции против России, чтобы не было вторжения. Превентивный пакет не сделали, полномасштабная война началась. Сейчас много намеков и предупреждений, что усиление санкций, в виде эмбарго, будет только в случае, если Россия применит химическое оружие. Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего все это дошло. Мы, живые люди должны ждать химическое оружие.

- Но разве все, что сделали российские военные, не заслуживает на нефтяное эмбарго? Фосфорные бомбы не заслуживают? Обстрелянное химическое производство и АЭС не заслуживают? Для нас важно, чтобы санкционные пакеты были действенными и серьезными, учитывая все, что уже делает против Украины Россия. Если санкционные пакеты слабые, если их можно обходить, это создает у руководства РФ опасную иллюзию, что они могут и дальше делать то же, что и сейчас. А цену платят украинцы своими жизнями. Тысячами жизней, - отметил Зеленский.

Он сообщил, что при Офисе Президента создадут группу экспертов – украинских и международных, которые будут на постоянной основе анализировать примененные против России санкции – на что они реально влияют.