«Укроборонпром» начал ремонтировать для нужд обороны трофейные РСЗО «Смерч», «Ураган» и ЗРК «Оса»

Предприятия концерна «Укроборонпром» начали ремонтировать захваченную у российских оккупантов тяжелую военную технику.
Об этом сообщила на брифинге спикер госконцерна «Укроборонпром» Наталья Сад.
В частности, в «Укроборонпроме» освоили ремонт такой российской трофейной техники как реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», а также зенитно-ракетный комплекс «Оса».
Предприятия «Укроборонпрома» на 100% выполняют ежедневный план производства и ремонта военной техники, одобренный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Это значит, что каждый день «Укроборонпром» передает армии необходимую военную технику.
– Из соображений безопасности мы специально не говорим, сколько и какой именно, но производство, модернизация и ремонт осуществляются круглосуточно, – сказала Наталья Сад.