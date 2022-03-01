«Укроборонпром» начал ремонтировать для нужд обороны трофейные РСЗО «Смерч», «Ураган» и ЗРК «Оса»

Предприятия концерна «Укроборонпром» начали ремонтировать захваченную у российских оккупантов тяжелую военную технику.

Об этом сообщила на брифинге спикер госконцерна «Укроборонпром» Наталья Сад.

В частности, в «Укроборонпроме» освоили ремонт такой российской трофейной техники как реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», а также зенитно-ракетный комплекс «Оса».

Предприятия «Укроборонпрома» на 100% выполняют ежедневный план производства и ремонта военной техники, одобренный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Это значит, что каждый день «Укроборонпром» передает армии необходимую военную технику.