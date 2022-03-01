В Украину из-за заграницы уже вернулись более 510 тысяч граждан

С начала полномасштабного вторжения РФ более 510 тысяч граждан вернулись в Украину, более трех четвертей из них - мужчины

Об этом «Укринформ» сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

– Всего с 24 февраля на въезд проследовало более 510 тысяч граждан Украины, большую часть из них, примерно 75-80%, составляют мужчины, - сказал спикер ГПСУ.

Как сообщалось, с 24 февраля по 24 марта как на въезд, так и на выезд из Украины, сотрудники Госпогранслужбы оформили 3,2 миллиона человек.