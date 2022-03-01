Оккупанты на Николаевщине: Центр Николаева подвергся авианалету, россия нанесла удар в жилое здание

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 29 марта.

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09:07 У многих домов в районе места взрыва разбило окна взрывной волной.

09:00 В центр Николаева съезжаются кареты скорой медпомощи. Сейчас много «скорых» проехало по проспекту Мира.

08:56 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что удар был нанесен по зданию, в котором были люди.

- Не такое доброе утро. Разбираемся спасаем. Мудаки редкие. Это ужас. Дождались, пока люди выйдут на работу, и ударили в жилое здание. А я проспал. Ну повезло. Сейчас, - отметил Ким.

На заднем фоне слышно сирены.

08:50 Утром центр Николаева подвергся авианалету. Корреспондент ПН услышал пролетающий самолет, а после - мощный взрыв.