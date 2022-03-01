Российские оккупанты ударили ракетой по зданию Николаевской ОВА – спасатели разбирают завалы

Во вторник утром, 29 марта, российский оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОВА, в результате чего произошел обвал девяти этажей здания в левом крыле.
По словам главы ОВА Виталия Кима, большинство людей, которые в тот момент находились в здание, вышли.
Однако сейчас продолжается поиск 8 гражданских и 3 военнослужащих.
Кроме того, взрывной волной выбило окна как у рядом стоящих зданий, так и у тех, которые расположены немного дальше. В частности, пострадали здания на улице Соборной.
На месте работают экстренные службы. Что происходило у здания ОВА сразу после удара, зафиксировал корреспондент ПН.