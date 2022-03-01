На Волыни обнаружили семь грузовиков, принадлежащих компаниям из беларуси и россии – три из них уже передали ВСУ

Сотрудники БЭБ совместно с Волынской областной военно-гражданской администрацией обнаружили на одном из пунктов пропуска государственной границы с республикой беларусь 7 грузовых транспортных средств, принадлежащих компаниям из беларуси и россии.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

Обнаруженные грузовики производили вывоз ТМЦ в республику беларусь во время военного положения. Примерная общая стоимость транспортных средств составляет около 9 миллионов гривен.

Сотрудники БЭБ и ВОВА приняли необходимые меры и, по приказу руководителя Волынской ОВА, три грузовых автомобиля уже переданы Вооруженным Силам Украины. В настоящее время принимаются меры по изъятию других четырех грузовых автомобилей и принятию решения о дальнейшей передаче военным.

Напомним, что на Закарпатье планируют национализировать 29 российских вагонов-цистерн для транспортировки ГСМ на ₴35 миллионов.