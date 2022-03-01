«Командир сказал, что не получится уехать – свои же расстреляют»: Оккупант рассказал, что в украинском плену лучше, чем в армии РФ и хочет служить в ВСУ

Захватчик из РФ, попавший в плен к нашим защитникам, рассказывает, что в украинском плену лучше, чем в российской армии.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Пленный россиянин рассказал, что служил в 205-й отдельной мотострелковой бригаде, базирующейся в городе Буденновск в Ставропольском крае.

Его подразделение приехало из РФ в Крым, а дорога продолжалась 4-5 дней.

– Когда пересекли границу, увидели трупы, около 50 единиц разбитой техники и тогда поняли: никакая это не спецоперация, а настоящая война. Хотели развернуться и уехать оттуда, но пригрозили расстрелом, – утверждает пленник.

Утром 8 марта он в составе группы из 14 человек сели в «КамАЗ» и сбежали от своей группировки в направлении РФ, но впоследствии они попали в плен.

Он удивлен, что в плену к нему относятся по-человечески, и видит в этом поразительный контраст со своей родиной.