Двое николаевских десантников сорвали наступление вражеской колонны на Николаев, фактически вызвав огонь на себя

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовая бригады ДШВ ВС Украины во время боев за Николаев обстреляли колонну оккупантов, которая двигалась в направлении города. Фактически, они вызвали огонь на себя, и остановили движение колонны.

Об этом сообщает Командование ДШВ.

Десантники Денис Ф. и Станислав Т. во время ведения разведки неподалеку от Николаева обнаружили колонну российских оккупантов, которая двигалась в направлении областного центра. Они навели на нее огонь приданого артиллерийского подразделения.

Опасность для воинов в этой ситуации заключалась в том, что им, в сущности, пришлось вызывать огонь на себя, но это их не остановило.