«Это символизирует чудовищность бед, которые причинила путинская россия»: В Варшаве активисты облили искусственной кровью посольство рф в Польше

В понедельник, 28 марта, активистов выразили протест против военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине. Активисты и активисты облили фасад ворот российского посольства искусственной кровью, а под его стеной разместили фотографии мирных жителей и разрушенных в огне зданий, в том числе роддома в осажденном Мариуполе.

Об этом пишет OKO.press.

- Это символизирует чудовищность бед, которые причинила путинская россия. Мы залили кровью флаг россии, который залит кровью невинных людей с Украины, – объяснили активисты.

Акция протеста была немедленно прервана полицией. Полицейские задержали двоих мужчин. Одного из них прижали к земле и сковали за спиной наручники.

Со вторым задержанным не обращались жестоко.

– Не может быть, чтобы, с одной стороны, польское общество усердно работало, чтобы помочь украинцам, а с другой стороны, чтобы российский посол говорил так, как если бы он был хотя бы представителем императора, – прокомментировал он данную акцию.