Российские оккупанты создали гуманитарную катастрофу в Снигиревке, а потом на камеру раздали местным еду

Российские террористы, оккупировав Снигиревку в Николаевской области, фактически отрезали ее от гуманитарной помощи, чтоб через время самим раздать еду, снимая это на камеру.

Соответствующий видеоряд появился в Telegram-каналах российской пропаганды.

Еще вначале марта Снигиревка периодически попадала под обстрелы. 14 марта в ходе обстрелов погибли местные жители. 17 марта оккупанты нанесли удар по жилому сектору города. 18-го Снигиревка подверглась авиаударам.

19 марта стало известно, что часть террористов закрепилась в городе и начала жестко ограничивать передвижения местных жителей и мародерствовать. У людей пропало электричество и связь. Начались перебои и сложности с поставками продуктов и необходимых вещей в Снигиревке.

Спустя практически 10 дней оккупанты, выдержав паузу, приехали в город с едой. На видео грузовики с буквами «Z» подъезжают к административному зданию Снигиревки. Российские террористы достают из грузовиков коробки с какой-то едой, в основном, консервами, и несколько бочек воды.

К этому времени у админздания Снигиревки собрались местные жители. На камеру оккупанты раздают им продукты, берут под руку пожилых женщин и помогают им пройти.

Отметим, у здания повешен рашистский триколор. Камера очень часто берет его в кадр.

Напомним, российские оккупанты планируют с апреля вводить в оборот на территории Херсонской области рубли.