В Николаевской ОВА продолжается спасательная операция – ГСЧС разбирают завалы в поисках пострадавших

Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы в здании Николаевской ОВА после ракетного удара российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ГСЧС напомним, что 29 марта около 08:45 в городе Николаеве в результате обстрела произошло попадание в девятиэтажное здание облгосадминистрации. В результате разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этажа, без последующего горения.

«По состоянию на 13:30 на месте разрушения деблокированы тела 7 погибших и 22 пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены и высвобождены из под завалов 18 человек, переданных бригадам скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Поисково–спасательные работы продолжаются.