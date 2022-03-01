Из-за санкций в РФ срывается выполнение оборонного заказа

В РФ срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как следует из требования начальника управления военных представителей МО РФ, поступившей в оборонные предприятия государства оккупанта, неспособность продолжать производство связана с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие.

В последние десятилетия военное производство и «перевооружение» армии РФ стало возможным за счет массовой закупки иностранных технологий, материалов и электроники. Без этой возможности продолжать производство современного оружия (ракет, танков, самолетов) стало фактически невозможным.

На сегодняшний день ярким примером «технологической независимости» и «импортозамещения» РФ стал завод «КамАЗ». Современные модели, выпускаемые заводом, комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). Там были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали «классическими».