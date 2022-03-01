Завершились переговоры в Стамбуле: Украинская делегация рассказала о своем видении новой системы гарантий безопасности

Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут более жесткие, чем 5 статья НАТО.

Об этом на брифинге сообщил глава украинской делегации Давид Арахамия.

Брифинг состоялся по окончании переговоров в Стамбуле, продолжавшихся более трех часов.

– Тема безопасности в Европе дала большую трещину, она не работает. Мы вышли с официальным предложением. Сразу говорю, мы ничего не подписывали, мы просто доносим нашу позицию как переговорщики к России. О новой системе гарантий безопасности для Украины. Мы настаиваем, чтобы это был договор, который будут подписывать все гаранты безопасности, которые будут ратифицировать (парламенты стран – ред.), чтобы не повторять ошибку, которая была в Будапештском меморандуме, что это оказалась просто бумажка, - сообщил Арахамия.

По его словам, Украина хочет, чтобы это был работающий международный механизм с конкретными гарантиями безопасности для Украины, где страны-гаранты будут по аналогу 5 статьи НАТО, но даже жестче, потому что есть механизм мотивации.

- Мы говорим – в течение трех дней должны проходить консультации, это может быть агрессия, гибридная война, замаскированная война под любой формат. После этого страны-гаранты должны оказать нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрытым небом – всего того, что нам сейчас так необходимо и мы не можем получить. Таково наше предложение. Кого мы видим среди гарантов – страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль), - акцентировал внимание глава украинской делегации.

– Мы предлагаем сделать свободное присоединение к договору гарантий. То есть, у нас есть минимальный объем гарантий, которые мы хотим получить, но если другие страны хотят также присоединиться – мы дадим им такое юридическое право, - добавил он.

По словам Арахамии, остаются неурегулированные вопросы с ОРДЛО, Крымом и Севастополем, потому международные гарантии безопасности временно не будут работать на этой территории.

Также он добавил, что очень важно то, что в договоре прописано, что все страны-гаранты должны помогать Украине вступить как можно скорее в Европейский Союз.

- Мы признаем только те границы Украины, которые признаны в мире. Никаких компромиссов, - добавил глава украинской делегации.

В то же время, как добавих Михаил Подоляк, имплементация решений, если они будут достигнуты, будет иметь следующую последовательность: референдум, затем ратификация парламентами стран-гарантов.

Также, по его словам, будет отдельный пункт договора в отношении Крыма. Украина и РФ будут проводить по нему переговоры в течение 15 лет и в течение этого времени не должно быть никаких военных действий.

Неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей также будут прописаны отдельным пунктом.

- Вопросы «ДНР» и «ЛНР» должны будут решать в ходе переговоров Зеленского и Путина, - заявил Подоляк.

По словам члена украинской делегации Александр Чалый в свою очерердь объяснил, что будет означать украинский нейтралитет:

1. Отказ размещать иностранные военные базы и военные контингенты.

2. Отказ вступать в военно-политические союзы.

3. Военные учения на территории Украины смогут проводиться только по согласию стран-гарантов.

4. Для Украины открыты двери в ЕС и страны-гаранты должны будут это поддерживать и обязуются этому не мешать.

Чалый также заявил, что если окончательные договоренности будут достигнуты на высоком уровне, будет готовиться многосторонняя конференция с высшими должностными лицами стран-гарантов, на которой будет подписан этот договор.

- Дальше все, что обозначили представители Украины, будет передано России. От которой будут ждать ответ, - резюмировал Чалый.

Дали свои комментарии и представители российской делегации.

- россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено Путину, - заявил Мединский.

Он также сказал, что Россия предложила, что встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД.