«Я сожгу свой российский паспорт!»: Экс-игрок МБК «Николаев» выступил против российской агрессии

Баскетболист Алексей Адедиран, который родился в РФ и имеет гражданство этой страны, решил публично сжечь российский паспорт в знак протеста против агрессии Кремля.

Соответствующее видео с Адедираном опубликовали в Instagram.

Алексей Адедиран – россиянин с нигерийскими корнями, он родился в Москве, но уже много лет живет в Николаеве. До марта 2021 года он играл за МБК «Николаев». Всего 39-летний бигмен сменил 17 клубов за свою длительную карьеру, пока он игрок БК «Ровно» – одного из лидеров высшей лиги. В тринадцать лет он переехал в Соединенные Штаты, где тренировался, а впоследствии выступал в NCAA.

Адедеран также с началом российской агрессии начал заниматься волонтерством и помогает украинцам.

– 11 апреля я должен был поехать в одесское посольство сдать последние документы: выписку из места жительства и справку из налоговой. И мне нужно было в течение двух недель получить украинский паспорт. Российский же паспорт я должен был сдать 11 числа, но сейчас я его не буду сдавать, я его сожгу! Это будет публично, – сказал спортсмен.

Алексей Адедиран также рассказал, что не собирается покидать Николаев.

– Здесь недалеко Одесса, здесь море, здесь вода, здесь погода. Мне здесь нравится. Я никуда не собираюсь. Родители зовут в Америку, родственники – в Канаду. Я думаю, там тоже хорошо. Даже на этот момент у меня есть возможность уехать, но я остаюсь в Николаеве и не планирую никуда двигаться. Сейчас немного сложно, но скоро это все завершится и мы будем заново строить Николаев, – сказал баскетболист.

Он также не понимает, как в РФ люди могут верить информации в российских СМИ о «нацизме» в Украине.

– Мы в раздевалке между собой несколько слов говорили, которые я не мог произнести (типа «паляница»), но они тоже не могут произнести некоторые слова на английском, которые я им говорю. Проблем никогда не было, никто никогда мне ничего не предъявлял. Я не понимаю, как в России что-то рассказывают о притеснениях русскоязычного населения, – рассказал Адедиран.