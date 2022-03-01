«Стыдно, позорно. Мы только успевали съе*ся»: В СБУ опубликовали разговор оккупанта, который обстреливал Николаев

Служба безопасности Украины обнародовала перехват телефонного разговора российского оккупанта, который обстреливал Николаев. Он жалуется на большие потери.

Соответствующая запись была опубликована СБУ в Telegram.

Оккупанты дают друг другу советы «не геройствуй и не высовывайся, будь с головой!», они испуганы и стремятся только отступать.

Говорят, что в первые дни войны бегали по полям как позорные крысы, поскольку даже их командиры не знают, какие на самом деле у них цели и задачи.

Сейчас их оттеснили из Николаева и добивают под Херсоном, тела погибших забрать не могут, дать отпор нечем.

– Стыдно, позорно просто понимаешь? Мы поехали к Николаеву, еб*шим его, уже, бл*, боевые колонны выстроились, артиллерия наша ху*рит, мажет, еб*шит... Они начали в ответку ху*ть, мы только успевали съе*ся, – рассказывает «смельчак» товарищу.