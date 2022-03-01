Известный украинский пограничник Роман Грибов, пославший нах*й русский военный корабль на Змеином, вернулся домой из плена

Украинский военнослужащий Роман Грибов, который был на острове Змеином в первые дни войны, и послал нах*й русский военный корабль, вернулся домой, в Черкассы.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Губернатор встретил Романа Грибова и вручил ему медаль «За заслуги перед Черкасской областью».

«Имел честь поздравлять на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость. От всего общества вручил Роману отличие «За заслуги перед Черкащиной. С такими защитниками мы обязательно победим!» - написал Табурец.

Сам военный поблагодарил за поддержку и сказал, что она очень вдохновляет.

— Хочу сказать огромное спасибо украинскому народу за поддержку, мы очень чувствуем эту поддержку, нас это вдохновляет. За нами сила, за нами правда, вместе мы победим. Слава Украине! – сказал Роман Грибов.

Как известно, 25 февраля оккупанты из РФ напали на остров Змеиный. Корабль орков подошел к острову и обратился к нашим пограничникам со словами: «Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар».

— Русский военный корабль, иди нах*й!, — ответили отважные украинские пограничники.

После чего остров накрыли из артиллерии кораблей, а потом при помощи истребителей. Связь с отрядом оборвалась. При этом 28 февраля в ВМС Украины сообщили, что остались в живых морские пехотинцы и пограничники, взятые в плен русскими оккупантами на острове Змеиный.

С тех пор эти слова стали символом борьбы. Теперь все украинцы распространяют эту фразу, в том числе и печатая на билбордах.

В частности, по состоянию на 28 февраля, десятки билбордов с этой надписью появилось на территории нашего государства.

Также 28 февраля в ВМС Украины сообщили, что остались в живых морские пехотинцы и пограничники, взятые в плен русскими оккупантами на острове Змеиный.