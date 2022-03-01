В Николаеве открыли уголовное производство по факту ракетного удара по зданию ОГА

Николаевская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту ракетного удара по админзданию облгосадминистрации.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

29 марта вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по админзданию Николаевской облгосадминистрации. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

На месте работают спасатели, следователи и полицейские.

В настоящее время известно о девяти погибших и 28 раненых.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом Управления СБУ в Николаевской области.