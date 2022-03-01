Суд дал восемь лет лишения свободы жителя Вознесенска, который задушил свою сожительницу и закопал в лесополосе

В Николаевской области суд наказал восемью годами лишения свободы жителя Вознесенска, который задушил свою сожительницу и закопал ее тело.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Установлено, что злоумышленник в октябре в ходе ссоры со своей сожительницей, которая из-за своего болезненного состояния, находилась в особо уязвимом состоянии, не могла сопротивляться, положила на ее лицо подушку и удерживала до наступления смерти женщины.

На следующий день он вывез тело женщины в лесополосу, где и закопал.

Кроме того, в ходе обыска домовладения злоумышленника изъят каннабис весом 148,3 гр.

Суд признал виновным 62-летнего жителя Вознесенска в убийстве своей сожительницы и хранении наркотических средств (часть 1 статьи 115, часть 1 статьи 309 УК Украины) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.