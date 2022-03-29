В результате обстрела Николаевской ОВА погиб ветеран ВСУ Дмитрий Олейник

В результате ракетного обстрела Николаевской ОВА погиб старший лейтенант, ветеран ВСУ Дмитрий Олейник.

Об этом сообщили в Facebook его друзья.

Как известно, 29 марта утром вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по админзданию Николаевской ОВА. В результате, по последним данным, погибли 9 человек, 22 получили ранения.

Дмитрий Олейник принимал участие в АТО на Донбассе в составе 79-й ОДШБр. Там получил ранение, из-за которого не смог вернуться к службе. Для восстановления врачи рекомендовали ему занятия физкультурой. Он выбрал греблю.

В 2021 году принял участие в международных соревнованиях Warrior Games, которые состоялись в США. Украина впервые в истории сформировала сборную из 40 ветеранов и военнослужащих, получивших ранения разного характера в зоне боевых действий. И Дмитрий был единственным николаевцем в этой сборной.

По результатам соревнований в забеге на дистанцию 100 метров Дмитрий завоевал «бронзу», а в гребле за одну минуту – «серебро».

Был в числе организаторов Race Nation в Николаеве.

После полномасштабного вторжения Украины Дмитрий вступил в ряды николаевской теробороны, в которой отвечал за вопросы безопасности.

Дмитрий Олейник также был сотрудником информационного агентства «Украинская медиа группа» (интернет-издания «Преступности.НЕТ», NikLife и NikSport).

Весь коллектив «УМГ» выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия.