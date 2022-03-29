«Держись! Мы все отстроим и восстановим»: В Николаеве переименовали Московскую улицу в Мариупольскую

Городской голова Николаева Александр Сенкевич принял решение о переименовании улицы Московской в Мариупольскую.

Об этом сообщил советник мэра Иван Смиренский у себя на странице в Facebook.

Он заверил, что улица станет украшением Николаева, а Мариуполь будет гордостью независимой Украины.

«Рашисты могут сколь угодно разрушать наши дома, уничтожать инфраструктуру, запугивать и терроризировать мирное население, им никогда не понять, что такое настоящая воля, свобода, история и будущее! А мы свою историю пишем уже сегодня – улицы Московской в ​​Николаеве больше не будет, ее переименуют в Мариупольскую! Такое решение принял городской голова Александр Сенкевич. Уверен, она станет украшением свободного Николаева, а преуспевающий Мариуполь будет настоящей гордостью независимой Украины. Мариуполь, держись! Все отстроим и восстановим!» - написал Смиренский.

Отметим, российские оккупанты особо жестоко обходятся с городом Мариуполь. За месяц войны там фактически не осталось ни одного уцелевшего здания. Город бомбят и обстреливают каждый день. Российские террористы не дают возможности вывезти людей или привезти им продукты, постоянно обстреливая зеленые коридоры.

Оккупанты разбомбили роддом и Драмтеатр, где прятались дети. По предварительным данным, в Мариуполе уже погибло около 5 тысяч мирного населения. Из-за непрекращающихся обстрелов, люди вынуждены хоронить своих близких во дворах или наспех вырытых траншеях.

В поддержку города мэр Николаева Александр Сенкевич предложил переименовать улицу Московскую в Мариупольскую.