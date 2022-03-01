ГБР заочно сообщило о подозрении беглому экс-нардепу Киве, который в эфире пропагандистского шоу призвал рф физически устранить Зеленского

Следователи ГБР сообщили еще одно подозрение бывшему народному депутату Илье Киве за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По материалам следствия, бывший депутат, находясь на территории россии, принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении. Илья Кива публично призвал высшее руководство россии к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить Президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, ему сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109 (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и 436 (Пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что Офис Генерального прокурора объявил Илье Киви подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

За день до вторжения России на территорию Украины Илья Кива записал «видеоприветствие» с Днем советской армии и озвучил потребность в «освобождении» Украины.

10 марта 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

12 марта 2022 года следователи ГБР собрали необходимые документы для объявления Ильи Кивы в международный розыск.