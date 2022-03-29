В Николаеве на Соборной улице мужчина разделся догола и пугал прохожих – его задержали и передали полиции

В Николаеве члены муниципальной варты задержали мужчину, который разделся догода и пугал прохожих.

Об этом говорится в сообщении Николаевской областной варты.

«В семье героических николаевцев не без исключений – правоохранители Николаевской областной стражи продолжают регулярно задерживать лиц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, нетрезвых водителей», - говорится в сообщении.

«А сегодня днем, когда после обстрелов правоохранители охраняли магазины от мародеров до приезда владельцев, то увидели, как на улице Соборный человек разделся догола и пугал прохожих», - добавили в муниципальной варте.

Бойцы задержали мужчину, заставили одеться и передали нарушителя полицейским.