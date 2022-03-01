МНЕНИЕ. Арахамия и Подоляк объяснили договорные позиции Украины, озвученные россии в Стамбуле

Руководитель украинской делегации Давид Арахамия и советник главы ОП Михаил Подоляк объяснили позицию Украины, которая была сегодня озвучена во время перегоров с российской делегацией.

Ниже приводим их тексты без изменений.

Давид Арахамия.

Нам потрібні реальні гарантії безпеки.



Не колись, а сьогодні.

Не рядок у Конституції про те, що ми прагнемо вступити в НАТО, а конкретні інструкції – хто, що і в який термін робить, коли нам потрібен захист.

Не черговий меморандум на одну сторінку, а документ, який ратифікують усі, хто під ним підпишеться. Який пройде перевірку всеукраїнським референдумом, на якому зможе висловитися кожен, а не лише той, хто голосніше за всіх кричить.

Це наша мета.

Але.

Досягаючи її, ми не будемо жертвувати ні своїм суверенітетом, ні людьми, ні територіями. Про це ми завжди говоримо на всіх раундах переговорів, онлайн і наживо, у Білорусі, і в Туреччині, куди нам вдалося перенести переговорний майданчик.

Ми не будемо відмовлятися від нашого цивілізаційного вибору, який полягає в тому, що ми хочемо возз’єднатися з нашою європейською родиною, від якої нас силою колись відлучили.

Зараз хотіли зробити те саме. Але ми подорослішали, винесли уроки з історії, стали сильними та змусили з нами рахуватися. Ця сила, яку демонструють наші військові, наше суспільство, дозволяє нам без вагань відкидати будь-які ультиматуми.

І з цією силою ми підемо далі, бо це ще не кінець, хоча вже й не початок. Попереду багато роботи, але ніхто не сумнівається, що ми гідно пройдемо всі випробування на всіх фронтах.

Михаил Подоляк.

Стамбул позволил зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые приняла к рассмотрению РФ.

Договор о гарантиях безопасности по сути предполагает не в теории, а на практике получить действенный инструмент для защиты нашей территории и суверенитета. Странами-гарантами становятся, скажем так, ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые берут на себя конкретные юридические обязательства – по вмешательству в любой конфликт на территории Украины, по немедленным поставкам оружия.

Надо сказать, что этот договор позволяет также начать пересмотр старой модели глобальной безопасности, которая не показала в нынешней ситуации эффективность, и перейти к более действенным моделям. Украина выглядит сильно именно в качестве инициатора реформы глобальной архитектуры безопасности.

Дополнительно Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена. Что чрезвычайно важно – и в части финансирования объёмных программ модернизация экономики, и в части отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС.

Отдельно скажу, что присутствие наряду с США, Великобританией, Турцией, Германией и прочими странами России в качестве страны-подписанта многостороннего договора накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет нам не идти на сложный двухсторонний формат. Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам.

Особо хочу выделить раздел, касающийся Крыма. Прямые двухсторонние переговоры по крымской проблематике и фиксация нынешнего положения на 15 лет – это революционное предложение. Так как это означает, как минимум, возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого. А кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу – ключ к общему прекращению войны.