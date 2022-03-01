СБУ расследует насильственный вывоз россией украинцев из Мариуполя и оккупированного Донбасса

Служба безопасности Украины приступила к расследованию насильственного вывоза россией нескольких десятков тысяч украинцев из Мариуполя и оккупированного Донбасса.

Об этом сообщили в СБУ.

«Рашисты в ультимативной форме и угрожая оружием заставляют украинцев садиться в автобусы, забирают документы и вывозят из Украины. Служба безопасности документирует все имеющиеся факты совершения преступлений, собирается доказательная база для международных судов», – подчеркивают СБУ.

Напомним, что российские оккупанты создали гуманитарную катастрофу в Снегиревке, а затем на камеру раздали местным еду.