«Беженцам из Украины следует обеспечить полную медицинскую помощь», - еврокомиссар

«Мы должны обеспечить, чтобы все направления были покрыты – не только неотложная помощь, но также и первичная медицинская помощь», - отметила она во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС.

Директива о временной защите в Евросоюзе, действие которой активировали для людей из Украины, спасающихся от войны, предусматривает покрытие только неотложной помощи.

Кириакидес также призвала поддержать системы здравоохранения тех стран ЕС, которые приняли больше всего украинских беженцев. В частности, речь идет о транспортировке больных из граничащих с Украиной стран в другие уголки Евросоюза. Чтобы это ускорить, Еврокомиссия работает с государствами объединения и Всемирной организацией здравоохранения над созданием « триаж-хабов » прямо рядом с границами с Украиной, где будут оценивать медицинские потребности пациентов, а также определять, где есть место для их приема, добавила еврокомиссар.

«Также важно сосредоточиться на психическом здоровье, психологическом влиянии и последствиях российской войны» , – отметила Кириакидес.

По ее словам, ЕС выделит Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и неправительственным организациям деньги на психологическую помощь украинцам.

«Мы также должны уделить внимание низкому уровню вакцинации от таких болезней, как туберкулез, полиомиелит и корь. Это особенно важно для детей» , – подчеркнула Кириакидес.

Она сообщила, что удалось договориться о 200 тысячах доз вакцин от дифтерии и столбняка от компании Sanofi для Украины и еще 70 тысяч доз, которые поставят в Чехию, Словакию и Молдову.

Еврокомиссар попросила министров здравоохранения стран ЕС уделить особое внимание и медицинским потребностям женщин из Украины, спасающихся от войны в Евросоюзе.