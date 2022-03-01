ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Боец ВСУ с помощью Javelin уничтожил вражеский танк вместе с экипажем

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 29 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 30 марта.

Информация постоянно обновляется...

16:02 Боевой танк Т-72 росармии уничтожен штурмовиками 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. От ракетного удара с переносного противотанкового комплекса Javelin не спасла ни активная защита, ни так называемый «мангал» (наваренная сверху решетка), говорится в сообщении бригады.

После поражения ракетой в танке сдетонировал боекомплект, в результате чего его башню сорвало. Экипаж (три врага) уничтожен без возможности идентификации. Со стороны 128 бригады раненых или погибших нет.

«Само наличие в ВСУ современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin или NLAW вызывает у россиян панику. В случае попадания ракеты в танк, БТР, БМП или другую бронированную технику у экипажа и десанта нет никаких шансов выжить», - говорится в сообщении.

15:40 Великобритания проведет 31 марта конференцию, чтобы привлечь больше военной помощи для противостояния Украины с РФ.

- Увидим, что мы можем собрать со всего мира, чтобы гарантировать, что Россия не добьется успеха в своей незаконной оккупации и вторжении в суверенную страну, – министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

15:27 Возле Одессы маневрируют российские корабли и сохраняется угроза высадки десанта, сообщил журналистам офицер оперативного командования «Південь» Владислав Назаров.

- Вражеские корабли продолжают маневрировать, угроза высадки десанта остается. Враг настойчиво проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Следовательно, силы и средства противовоздушной обороны и вся система защиты нашего региона четко налажена, мы готовы противодействовать любым провокациям врага, в том числе с использованием особенностей ландшафта, - сказал Назаров.

15:16 Давид Арахамия сообщил, что российская делегация покинула Турцию. В свою очередь члены украинской переговорной группы продолжают свою работу за границей.

«В частности, 30 марта запланированы встречи с чиновниками Турции, в ходе которых обсудят сотрудничество в военно-технической сфере. После этого сегодня же представители нашей делегации вернутся в Украину», - отметил Арахамия.

15:05 30 марта по территории Беларуси недалеко от границы с Украиной продолжают двигаться колонны российской военной техники с отметками V, в том числе перемещаются «Точки -У», БТРы, «Тигры», «КамАЗы» и бензовозы

14:32 Пожар на нефтебазе в Ровенской области ликвидирован. Напомним, что пожар произошел 28 марта в результате вражеского ракетного удара.

На месте работали 67 пожарных, 17 единиц техники, а также 2 пожарных поезда.

14:10 Ирпень, 29 марта. Фото: Украинская правда.

14:00 Украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что военнослужащие российской федерации, которые получили ранения во время проведения «специальной военной операции» не могут получить обещанную путином денежную компенсацию в размере 3 миллионов рублей.

«В отделе социальных гарантий военнослужащих объяснили, что поскольку нет выписки со строевой части о задействовании конкретного военнослужащего в «специальной военной операции», нет оснований для проведения денежных выплат. А так как большинство военнослужащих РФ находились на учениях, и осуществили переход в Украину без боевых распоряжений – нет оснований для денежных выплат», - пишет Цимбалюк.

13:51 Видео, как ВСУ уничтожает технику врага.

13:40 Разведка Британии о состоянии вс рф:

- российские части после больших потерь были вынуждены вернуться в Беларусь и россию для переформирования и пополнения запасов;

- такая активность оказывает дополнительное давление на и без того напряженную логистику россии и создает трудности для реорганизации оккупационных сил на фронте;

- россия, вероятно, продолжит массированные артобстрелы из-за ограниченных возможностей своих сил наземного базирования;

- заявленное россией сосредоточение вс рф на Донбассе вероятно, является молчаливым признанием того, что она изо всех сил пытается поддерживать более одного направления наступления.

13:34 Во временно оккупированной Балаклее неизвестный попытался снять флаг россии, установленный на одном из зданий.

13:00 Оперативная информация Генштаба по состоянию на 12:00 30 марта относительно российского вторжения.

Продолжаются тридцать пятые сутки героичного противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Потерпел значительные потери и, вероятно, временно отказался от выполнения задания по блокированию Киева. Осуществляет перегруппировку и сосредоточение усилий на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.

В связи с необходимостью комплектования подразделений вооруженных сил российской федерации, участвующих в войне против Украины и понесших существенные потери, военное командование врага продолжает направлять военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.

Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать «добровольцев» не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось набрать только 17 так называемых «добровольцев».

На Волынском направлении перемещений тактических подразделений противника и изменений в их составе не зафиксировано. В вооруженных силах республики беларусь продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки.

На Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль государственной границы Украины с республикой беларусь. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта «Укрытие» и зоне отчуждения в целом. Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.

На Сиверском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова.

На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с российской федерацией.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.

На Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20 общевойсковой армии и 1 танковой армии с других направлений. Продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и осуществляет артиллерийские обстрелы.

На Донецком направлении противник активизировал огневое воздействие и штурмовые действия. Продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

На Южнобужском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Огнем артиллерии и ударами авиации пытаются сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

12:44 В ГСЧС опубликовали фотографии мин, которые российские оккупанты используют в войне против Украины и ее мирного населения.

«С сегодняшнего дня, для вашей безопасности и осведомленности в вопросах минной безопасности, мы будем информировать вас о наиболее распространенных взрывоопасных предметах, а также о характеристиках их угроз. В очередной раз призываем: не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателям или полиции! Расскажите об этом детям!» - говорится в сообщении.

Подбитый ВСУ вражеский автомобиль 12:14 Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона UA вместе сообщил, что активная фаза боевых действий продолжается, «продлится еще неделю, может, и больше».

По его словам, возле Киева противник покинет часть контингента, задачей которого будет «удерживать наши войска, не давать перебрасывать их на сложные направления», из-под Чернигова пока войска не отводят.

ВЗС РФ перебрасывают в зону ООС и под Мариуполь войска из-под Киева для получения преимущества и окружения украинских сил.

На юге, в районе Херсона, враг становится в оборону, ВСУ «ведут там аккуратные тактические действия».

11:45 Хваленые «Солнцепеки», которыми пугали украинцев, и даже снимали одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в наших полях, сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр.

На фото – российская тяжелая транспортно-заряжающая машина из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Она должна работать в комплексе с транспортирующей и пусковой машинами. Но в колонне, которую разбили холодноярцы, была всего одна машина из всего комплекса.

- Колонна шла на село в Харьковской области и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от «Сонцепека» развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы, – рассказал историю этого экземпляра российского оборонпрома воин с позывным «Сид».

10:52 Видео ракетного удара по промышленному объекту в Хмельницкой области.

10:45 Полк «Азов» сообщил, что оккупанты уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне. Это фактически военное преступление против Международного комитета Красного Креста.

«Российские оккупанты еще раз подтвердили, что они военные преступники, которые не соблюдают никаких правил и принципов ведения войны. На этот раз они совершили военное преступление против Международного комитета Красного Креста. Оккупанты целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне, авиационными и артиллерийскими обстрелами. Это является одним из наиболее дерзких военных преступлений. Ведь такими крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарные грузы. Единственными, кто нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт, обозначенные красными крестами», - говорится в сообщении.

В полку также напомними, что МККК в последнее время все теснее сотрудничают с россиянами. В частности, способствуют принудительной депортации украинцев в страну-агрессора и планируют открытие центра для приема украинцев в Ростове.

«Но сотрудничество с орками исторически имеет один результат – российские бомбы на вашей крыше», - резюмировали в «Азове».

10:43 Грузинский легион принимает активное участие в войне на стороне Украины.

10:37 В результате вражеских обстрелов в городе Лисичанск, Луганской области зафиксированы значительные разрушения жилых многоэтажных домов. Об этом сообщает ГСЧС.

Под завалами, вероятно, находятся люди. На месте происшествия работают 13 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС Луганской области.

В настоящее время спасатели спасли 5 человек, 8 эвакуировали в безопасные места и, к сожалению, под завалами нашли одного погибшего человека. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

10:29 Как сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ сегодня ночью одну из крылатых ракет оккупанта, которая была направлена на объекты гражданской инфраструктуры Хмельницкой области, сбили ракетой класса «воздух-воздух» из украинского истребителя.

10:18 Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 марта ориентировочно составили:

- личного состава около – 17300 человек (+100 за сутки),

- танков ‒ 605 ед. (+8),

- боевых бронированных машин ‒ 1723 ед. (+13),

- артиллерийских систем – 305 ед. (+2),

- РСЗО ‒ 96 ед.,

- средства ПВО ‒ 54 ед,

- самолетов – 131 ед. (+4),

- вертолетов – 131 ед. (+2),

- автомобильной техники ‒ 1184 ед. (+6),

- корабли /катера ‒ 7 ед,

- цистерн с ГСМ ‒ 75 ед. (+2),

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 ед. (+10).

-специальная техника – 21.

- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

10:07 Глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус сообщил, что оккупанты всю ночь, несмотря на заявление об «уменьшении активности», обстреливали город Нежин, в том числе и авиацией. Также всю ночь российская армия била по Чернигову.

- Вновь уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов. Потому что всю ночь враг гатил по Чернигову. Но мы все восстановим и наш Чернигов будет еще лучше, чем был; наш Нежин будет еще лучше; все города Черниговщины будут гораздо лучше, чем они сегодня есть. Мы работаем с холодной головой. Все понимают свои задачи. Они четко определены и мы двигаемся по их исполнению. И победа будет за нами. Надеюсь, она будет скорой, - отметил Чаус.

Также он обратился к президенту рф владимиру путину.

- А сейчас хочу сказать несколько слов больному извращенному карлику, сидящему обосранным в своем бункере на Урале. С каждой ракетой и каждым снарядом, который ты посылаешь в Украину, который прилетает в мою Черниговщину, ты забиваешь очередной, и уже последний, гвоздь в крышку своей гроба. А то, что ты лежишь во гробе… знаю, ты и так это понимаешь, - отметил глава Черниговской ОВА.

10:00 Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что вчера по территории области оккупанты нанесли несколько ракетных ударов.

Днем российский агрессор нанес ракетный удар по военному объекту в городе Староконстантинов в Хмельницкой области. Ночью произошло три удара по промышленным объектам области.

«Пожары локализованы силами ГСЧС. Информация о пострадавших проверяется», - сообщли Гамалий.

09:40 Министр реинтегарции Ирина Верещук сообщила, что на 30 марта согласована работа трех гуманитарных коридоров:

- Мариуполь - Бердянск;

- Мелитополь - Запорожье;

- Энергодар - Запорожье.

Вчера на переговорах делегация рф получила предложение для организации гумкоридоров в 97 наиболее пострадавших населенных пунктов в разных областях Украины, в тои числе и Николаевской.

08:32 Первые добровольцы легиона «Свобода России» из числа бывших военнослужащих ВС РФ уже начали индивидуальную доподготовку, говорится в сообщении легиона.

«Личный состав легиона, под руководством инструкторов из ВСУ, изучал гранатомёт NLAW. Кроме того, командиры подразделений легиона ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах и выразили общее пожелание от всех добровольцев провести первый бой против цепных собак режима Путина - кадыровцев», - говорится в сообщении.

08:13 Видео с результатами работы «сумских партизанов».

07:59 Новые спутниковые снимки уничтоженных домов Мариуполя, в том числе Драматического театра, где после авиаудара оккупантов погибли сотни мирных граждан.

07:49 Утром российские оккупанты обстреляли Лисичанск, есть жертвы, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Приблизительно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых», - сообщил Гайдай.

07:12 Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 30 марта по российскому вторжению.

Начались тридцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства.

В целях комплектования вооруженных сил российской федерации, с оккупированных территорий Грузии, на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа. От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек.

На временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения. Так, в населенном пункте Большая Белозерка, подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами.

В городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим. Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов.

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.

По имеющейся информации, вооруженные силы российской федерации продолжают испытывать проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.

Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки были отбиты 4 атаки российских оккупантов. Нашими воинами уничтожено 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковое орудие. Противник понес потери и в живой силе.

07:10 Из-под завалов и пламени за ночь спасены 6 жителей Луганщины, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По Северодонецку, Лисичанску, Рубежному, Кременному, Золотому целили россияне сегодня ночью.

«Шесть спасенных жизней – оказали помощь всем, к кому добрались. Это жители Кременной и Рубежного. Сотрудники ГСЧС вовремя ликвидировали пожары и разобрали завалы. Также из-за вражеских обстрелов возгорания произошли в двух магазинах в Северодонецке и Рубежном. В нескольких районах разрушены гаражные комплексы», - сообщил он.

Также Гайдай отметил, что с относительным потеплением возникла еще одна проблема – после разрыва снарядов загораются леса и травы. Только за прошлую ночь соответствующие пожары возникли в Кременной (1,5 га), Царовке (0,5 га), Айдар-Николаевке (0,5 га), Золотом-1 (0,5 га) и Лисичанске.

За минувшие сутки отбиты 4 атаки российских оккупантов. Уничтожено 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковую пушку.

00:45 Оперативная информация по состоянию на 24.00 29.03.2022 по российскому вторжению от Генштаба ВСУ:

«Завершается тридцать четвертые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Задания по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, оцепление города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными противником.

Продолжается отведение подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении. В то же время, так называемый «отвод войск», вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создание ошибочного представления об отказе оккупантов от замысла окружения города Киева.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается. Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают.

В направлении Славянск противник продолжает удержание занимаемых позиций в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Продолжались мероприятия по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.

На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия. Наносил авиационные и ракетные удары по районам населённых пунктов Кременная и Мариуполь. Основные усилия сосредотачивались на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя. Удачи не имел.

На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.

В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает осуществлять фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.

В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.

Вместе победим! Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!»

00:05 В телеграм канале ВСУ сообщается о том, что с территории беларуси запускают много ракет.

Также сообщается о нескольких взрывах в Хмельницком и Киеве.