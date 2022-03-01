Оккупанты на Николаевщине: Спасатели продолжают разбирать завалы Николаевской ОВА после ракетного удара

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 29 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 30 марта.

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09:32 Продолжаются поисково-спасательные работы после попадания вражеской ракеты в девятиэтажное здание облгосадминистрации и разрушение центральной секции с 9 по 1 этаж. Спасатели работают посменно, на месте находятся 8 единиц техники и 38 сотрудников ГСЧС. По состоянию на 08:00 работы продолжаются. Из-под завалов изъяты тела 12 погибших, 33 человека пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены 18 человек, которые были переданы бригадам скорой медицинской помощи).

09:25 В течение суток 29 марта подразделениями ГСЧС в Николаевской области ликвидировано 16 пожаров, 7 из которых возникли из-за вражеских обстрелов, а также один в результате взрыва кассетного боеприпаса в легковом автомобиле, говорится в сообщении ведомства.

Случаи зафиксированы в Николаеве и Николаевском районе. Другие возгорания произошли в жилых секторах и на открытых территориях в Николаеве и Николаевском районе. Уже в который раз загорелся хвойный настил в Балабановском лесном урочище.

Пиротехники ГСЧС с начала российской агрессии 725 раз привлекались для извлечения взрывоопасных предметов после обстрелов. Всего изъято 475 боеприпасов. За сутки отработана 61 заявка, изъято 80 ВНП.

09:04 В результате ракетного удара по Николаевской ОВА погиб директор КП «Хозтехобслуживание» Николаевского облсовета Александр Бойко. Об этом сообщила пресс-секретарь главы облсовета Анна Чепова.

«Сегодня мы потеряли друзей, людей с огромным сердцем… из-за вас, рашисты, сейчас плачут их семьи, вы прокляты до десятого колена! Знайте это! И те кто стреляет, и те кто молчит и делает вид, что его это не касается… «спецоперация»?!?? Да все вы - твари! Саша, Александр Бойко, у тебя было настолько большое сердце, что хватало всех нас. Ты всегда мог поднять настроение. Ты был лучшим хозяином нашего облсовета… у тебя были золотые руки… А как ты гордился своей семьей, женой, дочерью, сыном…

Ты всегда будешь частью нас. Не забудем, не простим…»

Карта сына для помощи семье Александра Бойко:

5168745019974697 Получатель Владимир Бойко

Также в результате ракетного удара по ОВА погиб тренер по ММА Владислав Лютов. Об этом сообщил его друг, тренер сборной Украины по смешанным единоборствам ММА Олег Шевченко.

«Невозможно поверить в это. Сегодня после ракетного удара погиб Влад Лютов. Человек, с которым мы прошли сотни турниров, тренировок. Единомышленник, кум. Он был первым, кто протягивал руку, зажигал огонь в людях. Веселый, с философским взглядом на жизнь и классным чувством юмора. С 2014 года Влад пошел добровольцем в АТО на востоке страны. Накануне вернулся домой. Но пожить мирной жизнью не пришлось. Сегодня его не стало. Светлая память. Сочувствую близким. Слава нашим героям. Кто помнит Власть и хочет помочь родным пишите. Дам реквизиты», - написал Шевченко.

Как известно, по состоянию на вечер 29 марта в результате ракетного удара по зднаию Николаевской ОВА погибли 12 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.