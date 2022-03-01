Российские оккупанты попросили подростка из Харькова дать координаты для корректировки огня за деньги – он согласился

Российские оккупанты предложили подростку из Харькова деньги за координаты для корректировки огня. Он согласился.

Об этом сообщают в Управлении СБУ в Харьковской области.

Сообщается, что оккупанты установили с подростком контакт с помощью мобильного мессенджера «Telegram». Российские военные обещали заплатить деньги за информацию о позициях Вооруженных Сил Украины на территории города Харькова.

Цинично использовав ребенка, оккупанты, конечно же, не выполнили своего обещания. В СБУ призвали родителей осуществлять контроль за поведением своих детей в Интернете, а всех граждан Украины – не доверять вражеской пропаганде.

Подросток: Я занимался координированием огня в Telegram. Оперативник: И кто тебя об этом просил? П: Ну, я увидел рекламу, там было сказано, если скажешь им местоположение, мы тебе дадим денег. Я сказал местоположение. Потом они просто стали реже мне отвечать… О: И денег не заплатили. П: Нет. О: И что ты по этому поводу думаешь? П: Я думаю, что так не надо делать, вы мешаете нашим войскам, и денег вам в любом случае не заплатят. Это просто обман.

Напомним, в Министерстве обороны Украины призвали граждан не публиковать точный адрес, куда попала или не долетела ракета врага.