В Николаеве продолжают демонтировать рекламные конструкции для обороны города – на очереди МАФы

Работники Департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции Николаевского горсовета продолжают сносить билборды в районе автовокзала.

Об этом сообщает директор департамента Андрей Ермолаев.

Как известно, 17 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаеве демонтируют билборды и МАФы, чтобы использовать их для обороны города.

«Продолжается уборка билбордов на улицах города. С улиц Чкалова и Пограничной мы перешли на кольцо вблизи автовокзала. Там уже демонтировано 15 бордов, и это еще не конец. А вот по окончанию работ на кольце, придет черед будок. Неожиданно они наконец-то принесут пользу городу», - написал он.

Напомним, на нужды армии в Николаеве уже демонтировали около 50 билбордов и 10 киосков.