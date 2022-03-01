В Херсоне российские оккупанты похитили священника ПЦУ

В среду, 30 марта, в 8:30 утра неизвестные представители «милиции» похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича.

Об этом сообщает « Вверх ».

Его забрали прямо из церкви, сообщают очевидцы происшествия. Неизвестные представились сотрудниками «милиции». Трое мужчин провели обыск в церкви, проверили документы и мессенджеры у собравшихся. При этом свои документы показывать отказались. После этого вместе и с Сергеем сели в зеленый DAEWOO Sens ВТ6734ВИ и уехали в неизвестном направлении.

Сергей Чудинович – настоятель церкви Пресвятой Богородицы в микрорайоне остров, известный в Херсоне общественный деятель и волонтер.