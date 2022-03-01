«Ну какой русский человек не сопрет ниче?»: Российский оккупант похвастался, как обворовывает дома, а родственница предложила «набирать побольше»

В очередном перехваченном телефонном разговоре между российским оккупантом и его родственницей или знакомой террорист хвастается награбленным, а собеседница его поддерживает.

Разговор опубликовали в СБУ.

По ходу диалога оккупант рассказывает, что ограбил дом, украл вещи и обувь, витамины для спортивного питания. Судя по всему, он и его сослуживцы, остановились в этом доме, потому что он сказал, что уже два дня ходит в сауну. Его собеседница, при этом, активно поддерживает мародерство своего знакомого, предлагает красть все, что можно, и отмечает, что украинцы, по сравнению с россиянами, хорошо живут. Поэтому и борются.

Оккупант: Я тут подукрал… Немножко.

Родственница: Все в семью (смеется).

О: Там пробники, правда, ну ладно.

Р: Ну и ладно, это привет из Украины будет, че. Нормально. Ну какой русский человек не сопрет ничего.

О: Еще кроссовки женские, но они NB (New Balance), фирменные, нормальные. 38-й размер. Тут все качественное, вся одежда.

Р: Да там, наверное, все мальчишки набрали. Не один ты.

О: Все сумками тащат. Та была бы у меня возможность, я бы тоже забрал… Ну тут спортивная семья живет такая, я витаминов набрал дорогих.

Р: Ну это-то понятно, конечно.

О: И футбольные майки, и хоккейные.

Р: Ну набирай, набирай все, Андрей. Что можешь, бери. Все равно футболки всегда нужны.

О: Шорты взял. Ну, я офигел, когда зашел в комнату…

Р: Прикинь, как они жили, да? И как мы живем. Вот они за это и бьются, что они говорят: «Мы нормально жили, это вы сюда пришли».

О: Ну, дом, ремонт вообще офигенный. Вообще классно, камнем обложено.

Р: Да я представляю.

О: Мебель, знаешь, такая плетеная. Если поедем в Сирию, потом хочу такую же беседку сделать. Россия – золотая страна, они нам-то платить не хотят, а тут второй день в сауне парюсь.

Р: Нифига себе! Я смотрю, у тебя голос повеселел. А спортивных костюмов там не было?

О: Да все разобрали.

Р: Надо было тебе взять какой-нибудь спортивный костюм красивый.