«Все будет решаться на поле боя»: Ким сказал, что оккупанты продолжают наращивать свои силы, в том числе и на Южном направлении

Российские оккупанты продолжают наращивать свои силы по разным направлении, в том числе, в Южном.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга с журналистами.

Главу ОВА спросили о том, повлияли ли переговоры на то, что происходит сейчас на фронтах. Ким сообщил, что исход войны все равно будет решаться на поле боя.

— Не поменяли переговоры действия, которые делают российские оккупанты. Потому что, я считаю, что все равно все будет решаться на поле боя. Если у них не будет другого выбора, тогда они будут отступать. Потому что они сейчас наращивают силы, в том числе, на Южном направлении и бои идут очень интенсивно, - сказал Ким.

Также он отметил, что российские террористы перестанут воевать, когда это будет дороже, чем договор.

— Вся война, как и любые воины, заканчиваются переговорами и договорами. Но все зависит от военной ситуации. И если будет дороже воевать, чем договариваться, будут договариваться, - добавил Ким.

Напомним, ранее народный депутат, участник переговоров Давид Арахамия заявил, что украинской стороне близка концепция «укрепленного нейтралитета».