Это было гражданское здание: Ким рассказал, что в здании Николаевской ОВА в момент попадания ракеты работали 200 человек

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что оккупанты, ударив ракетой в здание облгосадминистрации, начали перемещение на фронте.

Об этом он заявил в среду, 30 марта, в ходе брифинга.

- Это было гражданское здание, там работали порядка 200 человек. В здании находились пять военнослужащих и трое полицейских - восемь человек, которые охраняли здание. Все остальные были гражданскими, - отметил Ким.

Он отметил, что в здании, по факту, работало три органа – областной совет, облгосадминистрация и суд.

- Мы ходили 34 дня на работу. Это гражданский объект, в котором не было ничего военного, и штаба там не было. И все наши люди, которые туда ходили, делали это геройски. Это здание не объясняется от школы, либо медучреждения, или любого здания, где люди выполняли свою работу, - рассказал Ким.

По его словам, часть работников штата, который составляет 700 человек, были рассредоточены по городу.

— Я считаю, что вместе с выстрелом по самому зданию, где работали люди… Там девять этажей здания и там много человек было. Там, кроме нас, работал суд, там были люди из суда. В здании был и облсовет, и облгосадминистрация, и суд. Вместе с этим враг начал перемещение на определенном промежутке фронта. Я так скажу, больше не могу, - сказал Ким.

Напомним, 29 марта вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по админзданию Николаевской облгосадминистрации. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).