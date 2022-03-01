Экс-глава внутренней безопасности СБУ фигурирует в деле о госизмене, он выехал из Украины, - СМИ

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов выехал за границу за считанные часы до полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

Об этом сообщает программа «Схемы» (проект «Радио Свобода») со ссылкой на свидетельства независимых друг от друга источников.

Андрей Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Он также фигурировал в расследовании журналистов «Схем» о приобретении элитного имущества, не сопоставимого с официальными доходами госслужащего.

Перед началом полномасштабного вторжения армии РФ Андрей Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. Его семья уехала раньше.

Во второй половине марта по ряду адресов Андрея Наумова прошли обыски. Это связано с расследованием Государственного бюро расследований, начатого по статье 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»), в котором фигурирует Наумов.

В ходе обысков выяснилось, что недвижимость Андрея Наумова охраняют сотрудники СБУ. Вероятно, эта охрана предоставлена ​​в рамках уголовного производства от 2021 года по возможной подготовке покушения на убийство Наумова.

Напомним, в январе 2021 года СБУ сообщила о задержании полковника Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка, который готовил покушение на Наумова. Заказчиком якобы был полковник СБУ Дмитрий Нескоромный, бывший первый заместитель главы СБУ и начальник главного управления по борьбе с коррупцией. Впоследствии задержанный Расюк пошел на сделку со следствием, а Нескоромного объявили в розыск.