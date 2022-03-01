В ГСЧС опубликовали фото и описание мин, которые оставляют российские оккупанты

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала фото и описание противопехотных и противотанковых мин, которые могут найти мирные жители.

Об этом сообщается в Facebook ГСЧС.

Главная рекомендация – не приближаться и не трогать мины. В некоторых из них может быть механизм самоликвидации, другими могут минировать территорию дистанционно.