В ГСЧС опубликовали фото и описание мин, которые оставляют российские оккупанты

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала фото и описание противопехотных и противотанковых мин, которые могут найти мирные жители.
Об этом сообщается в Facebook ГСЧС.
Главная рекомендация – не приближаться и не трогать мины. В некоторых из них может быть механизм самоликвидации, другими могут минировать территорию дистанционно.
«В очередной раз призываем: не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателям или полиции! Расскажите об этом детям!» - говорится в сообщении.