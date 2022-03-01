Остановка НГЗ, вызванная агрессией РФ, нанесла серьезный удар по бизнесу российского олигарха Дерипаски

Российский производитель алюминия «Русал» олигарха Олега Дерипаски лишился 20% производства глинозема из-за остановки «Николаевского глиноземного завода».
Об этом сообщает «Экономическая правда».
Напомним, что работу НГЗ остановили из-за войны, которую РФ ведет против Украины.
В отчетности за 2021 год «Русал» отметил, что если ситуация не изменится к лучшему или продолжит ухудшаться, в том числе по поводу потерь значительных зарубежных рынков, которые нельзя будет заменить другими, это может ударить по бизнесу, финансовому состоянию и результатам деятельности.
«Временная остановка производства на Николаевском глиноземном заводе в Украине лишит компанию около 20% общего объема производства глинозема, это второй крупнейший глиноземный актив компании», - говорится в сообщении.