Российский владелец НГЗ Дерипаска проиграл суд и остался под санкциями США

Апелляционный суд в Вашингтоне отклонил апелляцию российского олигарха Олега Дерипаски, связанную с введением против него санкций США в 2018 году.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Reuters.

Коллегия из трех судей признала, что у американских чиновников было достаточно оснований для санкционных действий.

Российский миллиардер обжаловал в Апелляционном суде решение федерального судьи – Амит Мехта в июне 2021 года отклонил иск Дерипаски, обжалующий санкции. Дерипаска подал апелляционную жалобу в июле 2021 года.

Суд также пришел к выводу, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов имело достаточные доказательства для санкций против Дерипаски.

В 2018 году США ввели санкции лично против Дерипаски и нескольких его компаний. Позже в том же году он договорился с Минфином США о снятии санкций с трех компаний: энергометаллургической группы En+, алюминиевой компании UC Rusal и энергетической компании «Евросибэнерго». По условиям соглашения Дерипаска отказался от контроля на этих предприятиях, снизив свою долю в их капитале. Сам он остался под санкциями, запрещающими ему въезд в США.

Напомним, что Дерипаска владеет Николаевским глиноземным заводом, который остановили из-за войны РФ против Украины.