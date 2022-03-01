«Волосы ее маленького сына поседели»: российские оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах ее шестилетнего ребенка

В оккупированном Мариуполе российские военнослужащие на протяжении нескольких дней насиловали женщину в присутствии ее малолетнего сына.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.

В результате полученных травм, женщина скончалась.

«В Мариуполе российские оккупанты по очереди несколько дней насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Позже она скончалась от ран. Волосы ее маленького сына поседели. Это не фильм ужасов. Изнасилования, насилие, убийства - вот что такое «русский мир», - сказано в сообщении.

In Mariupol 🇷🇺 occupiers took turns raping a woman for several days in front of her 6 year old son. She later died of her wounds. Her young son's hair turned grey.

This is not a horror movie. Rape, violence, murder - this is what "russian world" stands for.

#RussianWarCrimes — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 30, 2022

Известно, что это не первый случай изнасилования украинок солдатами российской армии. Ранее оккупант убил владельца одного из домов и изнасиловал его жену. После чего женщина рассказала о пережитом ужасе.