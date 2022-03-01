Россия заминировала Черное море и создала опасность для любой страны в этом регионе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Норвегии сообщил об опасности действий России, которая заминировала Черное море.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

- Коварство российских действий на море заслуживает отдельного внимания, потому что это одна из самых больших угроз международной безопасности из всех, возникавших после Второй мировой войны. Украинские порты на Черном и Азовском морях заблокированы Россией с первого дня ее вторжения. Около сотни кораблей не могут выйти в Средиземное море. Некоторые суда были просто захвачены – это пиратство для кражи груза. Несколько судов получили огневой удар. Но блокада портов была реализована Россией не просто силами флота. Они минировали море. И сейчас мины, установленные российскими силами, дрейфуют по морю. И это – опасность для любого, для любых судов и портов любой страны в Черноморском регионе.

- Одну из этих мин недавно удалось вовремя обезвредить в Босфоре. Другую – вблизи границы Болгарии. Еще одну – у побережья Румынии. Не хочется даже представлять, что будет, если часть этих мин не удастся вовремя обезвредить. Кто тогда пострадает? Возможно, паромы, не дай Бог. Или пассажирские лайнеры. Или торговые суда. А может быть, и танкеры, подрыв которых может привести не только к человеческим жертвам, но и к масштабной экологической катастрофе. И тогда Россия снова скажет, как всегда, что это якобы не она. Как говорила неоднократно – когда убивала в Европе критиков российской власти или даже сбила малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом.