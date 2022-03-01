В Запорожской области в плен оккупантов попал мэр Приморска – он обменял себя на задержанного отца

Мэр города Приморска в Запорожской области Александр Кошелевич, избранный от «Оппозиционной платформы – За жизнь», обменял себя на захваченного россиянами отца.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на народного депутата Украины Владимира Кальцева.