Азербайджан объявил в международный розыск российского депутата, угрожавшего Баку ядерным ударом

Баку объявил в международный розыск по линии Интерпола главу комитета государственной думы России по экономической политике Михаила Делягина за призыв к ядерному удару по Азербайджану.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на азербайджанскую Генпрокуратуру.

«28 марта 2022 года во время передачи, транслируемой на телеканале «Россия-1», Михаил Делягин, открыто призвав к ведению агрессивной войны против Азербайджанской Республики, выступил с провокационным заявлением о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности нашей страны», – говорится в сообщении.

Уточняется, что Делягин также провел соответствующий опрос общественного мнения в социальной сети.

В Генеральной прокуратуре Азербайджана проводится расследование, поскольку высказывания депутата признаны противоречащими принципам сотрудничества двух стран.

Ранее Азербайджан согласился поставлять топливо в Украину, на которую напала РФ.