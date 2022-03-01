Южная Осетия заявила о намерении войти в состав рф

«Президент» Южной Осетии заявил о четком намерении предпринять все необходимые юридические шаги для вхождения «республики» в состав россии. Он назвал эту задачу стратегической целью.

«Президент» Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с заявлением в котором сообщил о намерении войти в состав России в самое ближайшее время.

— Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. «Республика Южная Осетия» будет в составе своей исторической родины - России, — говорится в заявлении.

Так же он отметил, что осетинский народ разделен, и его исторической целью является воссоединение в рамках одного государства.

Отметим, что в ответ на заявления Бибилова, сенатор Андрей Климов сказал что нет никаких правовых препятствий для того, чтобы «исполнить мечту осетинского народа».

— Законы РФ предусматривают процедуру принятия государств в состав россии, для этого осетинскому народу нужно выразить волю через референдум, — добавил Климов.

Напомним, что «республика Южная Осетия» это непризнанное формирование на территории Грузии, которое появилось в результате Русско-Грузинской войны 2008 года. На территории «республики» находится российская военная база, солдаты которой недавно были передислоцированы для войны в Украине