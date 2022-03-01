Николаевец поднял на улице кассетный боеприпас и тот взорвался – пострадали два человека

В Ингульском районе Николаева 30 марта произошел трагический случай – взорвался кассетный снаряд, в результате чего тяжелые травмы получили два местных жителя.

Об этом сообщают «Новости-N».

По словам очевидцев, мужчины обнаружили снаряд с белой ленточкой возле дома и решили отнести его подальше. Один взял его в руки, пронес около 10 метров и боеприпас взорвался. В результате пострадавшие получил тяжелые увечья, их госпитализировали, об их состоянии ничего не известно.

Трагедия произошла на глазах маленького сына одного из пострадавших, из-за чего ребенку также понадобилась неотложная медицинская помощь из-за стресса.